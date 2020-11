Nuovo passo avanti sulla strada Milano-Cortina 2026. FS Sistemi Urbani ha annunciato la vendita dei 20 ettari dello scalo Porta Romana, dove oltre 1.400 atleti avranno la loro casa durante i Giochi.

Ad aggiudicarsi la gara, con un'offerta da 180 milioni, è stato il Fondo Porta Romana, gestito da Coima e partecipato da Covivio, Prada Holding e Coima Esg City Impact Fund. Il villaggio olimpico, dopo aver assolto alla sua vocazione, diventerà uno studentato da mille posti, con porzioni dedicate all'housing sociale. Per almeno metà, l'area su cui si affaccia il Museo Prada e, dal 2024, anche la nuova torre vetrata di A2A, dovrà diventare un grande parco. Più avanti sarà bandito un concorso internazionale per il masterplan. Con il parziale interramento dei binari, coperti da una collinetta verde, si ricucirà lo strappo che oggi separa questa parte di periferia dal centro. Ma intanto ci si porta avanti: da qualche settimana è cominciato lo smantellamento delle strutture e dei binari per la bonifica, mentre dall'estate quelli di ristrutturazione della stazione ferroviaria. «Quando FS ha deciso di dismettere l'area, ci siamo attivati per trovare dei partner che condividessero con noi il proposito di preservare l'armonia degli spazi» afferma Patrizio Bertelli, patron di Prada, mentre Manfredi Catella, numero uno di Coima, spiega che «Porta Romana ci consente di avviare un programma significativo anche nello sviluppo residenziale».(G.Mig.)

