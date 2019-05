NUOVO ASSETTO

Pierfrancesco Majorino vola al parlamento europee e lascia libera una poltrona nella giunta Sala. Il rimpasto tuttavia non sarà a giorni ma soltanto dal primo di luglio. «Siamo già d'accordo che a giugno Majorino sarà ancora qua», ha detto Sala, che ha poi spiegato «di avere già in testa cosa fare», ma vuole ragionare ancora «con calma». «Il 30 di giugno scadono anche i dirigenti a tempo determinato, quindi, è più saggio ripensare come mettere a punto la squadra più avanti», ha concluso.

Il primo rumor parla di un giro di poltrone con Gabriele Rabaiotti, attuale assessore ai Lavori pubblici e Casa, che potrebbe prendere il posto di Majorino al Welfare. Al posto di Rabaiotti potrebbe debuttare in giunta il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè. Si fanno però i nomi anche di due donne: Arianna Censi, già vicesindaco della Città Metropolitana; e Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

