Nuovi punti di vista per osservare la Terra da lontano e immaginare un futuro di convivenza e co-creazione: è la prima edizione di Farout, festival dedicato alla creazione contemporanea. Dal 10 giugno per 45 giorni il Base ospiterà performing art e installazioni, 38 artisti e collettivi nazionali e internazionali.

A inaugurare la rassegna, l'artista britannico Luke Jerram con Gaia, la sua installazione della Terra, del diametro di 6 metri (foto), sospesa e illuminata dall'interno, che mira a creare il cosiddetto overview effect, provocato negli astronauti quando osservano la Terra dallo spazio. Insieme a Gaia, i suoni di Terraforma, lo storico festival internazionale di musica elettronica, e il grande murales con centinaia di volti A Portrait Without Borders di Kaleider, centro di produzione inglese che riunisce artisti, scienziati e ricercatori di cui Seth Honnor è direttore artistico. Attraverso la piattaforma online ideata dall'artista, chiunque potrà caricare un proprio selfie, che verrà poi rielaborato grazie a un sistema di AI e disegnato in tempo reale da tre piccoli robot sulla parete dell'auditorium di Base. Un'installazione che risponde alla necessità di sentirsi più vicini in questo periodo di distanza fisica.

Fino al 24 luglio. Via Tortona 54.

