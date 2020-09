Nuovi positivi in calo ma 6 vittime

In Lombardia raddoppiano le vittime registrate in 24 ore, ma calano i nuovi positivi. Secondo i dati elaborati dalla Regione, i morti per Covid ieri sono stati sei, contro i tre del giorno precedente e l'unica vittima di sabato. I nuovi casi sono stati 109, contro i 198 di domenica. Di questi, 17 sono debolmente positivi e 10 sono stati individuati dai test sierologici. I tamponi sono stati 9.088 contro i 12.117 delle 24 ore precedenti. Il rapporto tra il numero di tamponi effettuati e i positivi riscontrati è dell'1,19%, in calo rispetto ai due giorni precedenti (1,63% domenica e 1,65 sabato).

I ricoveri in ospedale sono 242 (-6), quelli in terapia intensiva 26 (+1), mentre il totale dei guariti e dei dimessi è di 76.818 (+24 ieri, contro gli 86 del giorno precedente. I tamponi sono stati 9.088 contro i 12.117 di ieri.

I nuovi casi sono in flessione anche in provincia di Milano: +47 ieri, contro i +86 registrati domenica. Dimezzati i nuovi positivi anche a Milano città: ieri +27, il giorno prima erano stati 51. Sono 14 i nuovi casi a Brescia, 12 a Bergamo e 19 a Monza e Brianza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

