Nuovi contagi in risalita: 438 in 24 ore

Deciso calo dei nuovi positivi, in Lombardia, a fronte di un numero di tamponi superiore a quello del giorno precedente (36.077 contro 34.811): nelle ultime 24 ore nella regione i nuovi casi sono stati 3425, contro i 4048 di martedì. Continua la discesa della percentuale dei positivi in rapporto ai test effettuati: ora è al 9,4%, contro l'11,6% del giorno prima (+175, ieri +249).

Il trend positivo si conferma anche negli ospedali: ieri i ricoverati sono scesi di 120 unità, il giorno prima di 91. Sono 21 i pazienti in meno nelle terapie intensive, mentre in un giorno i guariti e dimessi sono stati 5487. A restare drammaticamente alto è però anche il numero dei decessi nelle 24 ore: ieri sono morti 175 pazienti. E non consola che il giorno prima fossero stati 249.

In controtendenza i dati di Milano: i nuovi positivi nella Città metropolitana sono 1109, contro gli 885 del giorno prima. A Milano città i casi sono schizzati a 438 in 24 ore, dopo i 342 di martedì. Tra le altre province, a Bergamo si registrano 130 nuovi casi, a Brescia 303, nella provincia di Monza e Brianza 244, a Como 316, a Varese 362.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA