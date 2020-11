Nuovi casi in calo ma 182 vittime

Parità di numero di tamponi negli ultimi due giorni in Lombardia (ieri 38.100, martedì 38.283) e nuovi casi in flessione: i dati della Regione confermano l'appiattimento della curva Covid. Ieri i nuovi positivi sono stati 7633, contro gli 8448 del giorno precedente. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è scesa al 20% (martedì era del 22%, lunedì del 22,8%). Migliorano anche i numeri di Milano e provincia: i nuovi positivi in città sono scesi a 675: solo nelle 24 ore precedenti erano stati 902. Tra capoluogo e hinterland i nuovi casi sono 2565, in leggero calo: erano stati 2356 martedì.

Resta purtroppo alto il numero delle vittime: ieri sono state 182, seppur in calo nelle 24 ore (martedì 202). Il totale dei decessi di Covid in Lombardia da inizio pandemia è ora di 19.850: oggi si raggiungerà il tragico traguardo delle ventimila morti. Sono 9 i pazienti in più nelle terapie intensive, per un totale di 903, mentre nei reparti Covid si trovano oggi 8323 persone, 172 più di martedì. I guariti/dimessi sono 11.935 in 24 ore.(G.Obe.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Novembre 2020, 05:01

