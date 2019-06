Nuove licenze in arrivo protestano i tassisti

Simona Romanò

Taxi sul piede di guerra. Respingono al mittente la proposta di Palazzo Marino di aprire un bando (il primo dopo 16 anni) per 500 nuove licenze, così da incrementare le auto bianche, che passerebbero da 4800 a 5300. Motivo? Secondo gli uffici della Mobilità, sono circa cinquemila le chiamate inevase al giorno su un totale di 33.400, con picchi del 30% nelle ore di punta (8-9; 18-19) e del 50% nelle notti del weekend. «Troppe le chiamate perse», precisa l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. I tassisti insorgono con il segretario generale del Satam, Nereo Villa: «Siamo anche pronti a un esposto in Procura perché vogliamo tutelare la nostra immagine. I dati delle chiamate perse non sono reali, ma gonfiati. Il Comune ha volutamente elaborato i numeri in modo personalistico per arrivare all'aumento delle licenze». E ancora: «I numeri da noi stessi forniti sono stati diffusi in modo scorretto per aprire un conflitto».

I taxi sono da sempre restii all'aumento delle licenze che ridistribuirebbero i clienti fra più padroncini, basta ricordare le barricate del 2003, ai tempi dell'allora sindaco Gabriele Albertini, l'ultimo ad ampliare la flotta di macchine bianche. «È una mossa inutile per superare le carenze del servizio attacca Villa perché i nuovi tassisti si distribuirebbero comunque nelle stesse ore. È più sensato permettere la doppie guide». Un taxi guidato da due conducenti per 16 ore complessive, raddoppiando così la presenza. Granelli tuttavia insiste: «Una cosa è chiara. L'offerta delle auto bianche va aumentata». Le 500 nuove vetture devono essere tutte elettriche, la metà attrezzate per disabili. Le parole dell'assessore fanno intendere che il Comune ha le idee chiare. All'orizzonte ci sono agitazioni, anche eclatanti, proteste molto accese e possibili scioperi, perché la categoria non si arrenderà facilmente «Comunque resta solo una proposta sottolinea Villa perché l'ok alle nuove licenze deve arrivare dalla Regione». Domani i sindacati si riuniranno per decidere le prossime mosse e fra venerdì e sabato si vedranno le prime reazioni. Palazzo Marino apre sì al confronto, ma pone un limite: entro fine mese vuole giungere ad una decisione.

Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA