«Nuova vita per me e i bimbi»

Francesca De Gregorio, 30 anni, madre di due bambini di 4 e 5 anni, separata, magazziniera alla Amazon, sfrattata da casa nel 2017, ha appena ricevuto dal Comune le chiavi di un appartamento rimesso a nuovo, in via Console Marcello (nella foto a lato).Che cosa significa per lei?«Cominciare una nuova vita con i miei bambini. Abbiamo ritrovato un po' di serenità con la certezza di una casa per la quale riesco a pagare l'affitto mensile: 200 euro, spese comprese. È un piccolo nido».Le piace?«È bella, tutta nuova e pulita, con un balconcino. È piccolina perché c'è una sola camera da letto dove dormiamo in tre. Mi piacerebbe invece che i bimbi avessero un loro angolo-gioco, ma siamo felici e ho apprezzato tanto l'accoglienza della portinaia che si è messa subito a disposizione. Fra un anno potrò rimettermi in graduatoria per un trilocale, così i bambini avranno la loro stanza».E il quartiere?«È tranquillo e i vicini sono perbene. È abitato da tanti bambini con i quali i miei figli possono fare amicizia e a pochi metri ci sono tutte le scuole».(S.Rom.)