NUOVA VITA DI KABOBO

Giammarco ObertoIn principio c'erano le voci nella sua testa. Il tragico mattino dell'11 maggio 2013 - era un sabato - gli dicevano: uccidi, uccidi. E lui aveva preso un piccone da un cantiere stradale e si era dato da fare, lasciandosi dietro tre morti e tutti i sogni di una vita migliore con cui era partito dal Ghana.Cinque anni dopo l'Adam Kabobo semianalfabeta che fece strage a Niguarda non c'è più. Al suo posto c'è un uomo di 36 anni con il volto quasi infantile che nel carcere di Opera impara l'italiano e studia il programma delle elementari. E lavora: il suo incarico è portare il vitto ai detenuti in regime di 41 bis.È come una nuova vita, per un uomo che quando venne arrestato e interrogato era appena in grado di farfugliare frasi sconclusionate. Dalle oltre 180 pagine della relazione psichiatrica depositata cinque anni fa era uscito un racconto confuso, a tratti allucinato, di un immigrato con disturbi mentali sbarcato da clandestino a Lampedusa, dopo aver visto morire il fratello in Africa, e entrato prima nei Cie e poi in carcere più volte, con precedenti per resistenza, rapina, furto e stupefacenti, sempre accompagnato da quelle che lui chiamava «voci». Fantasmi che si era portato dietro dall'Africa e che nelle strade di Milano, dove viveva di espedienti, hanno preso il controllo della sua mente vacillante. «Le voci mi dicevano - aveva tentato di spiegare ai periti - che nel nord dl mio Paese stavano uccidendo le persone con i picconi, quindi mi sono sentito anch'io di fare la stessa cosa». Quel giorno ammazzò a picconate tre passanti - Ermanno Masini, Daniele Carella e Alessandro Carolè - e ne ferì altri due, Andrea Canfora e Francesco Niro. Kabobo è stato condananto a 20 anni di reclusione con il riconoscimento del vizio parziale di mente: soffre di schizofrenia paranoide, ma per i giudici sapeva quello che stava facendo. E quando avrà espiato la pena lo attendono tre anni di casa di cura e custodia, per la sua pericolosità sociale, che resta. Ma intanto eccolo che studia, fa piccoli lavori di pulizia e porta da mangiare ai detenuti. È sempre sottoposto a cure psichiatriche e - spiega uno dei legali, Benedetto Ciccarone - le sue condizioni sono molto migliorate.riproduzione riservata ®