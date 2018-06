Nuova Olimpia? Quasi fatta

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - L'Olimpia 2018-19 è quasi fatta. Lo zoccolo duro, formato dai vari Cinciarini, Tarczewski, Gudaitis, Jerrells, Micov, Bertans e Kuzminskas, è stato confermato. L'aggiunta di elementi di grande affidamento come Della Valle, Brooks, Burns e Nedovic (questi ultimi due ancora da ufficializzare) permetteranno a coach Pianigiani di avere più soluzioni di gioco. Da valutare il futuro, invece, dei vari Pascolo, Cusin, Fontecchio e Abass, con quest'ultimo pronto a mostrare il proprio talento alla Summer League con i Thunder e valutare poi le varie proposte.Il vero nodo, al momento, resta quello del play americano che prenderà il posto di Goudelock. In pole position c'è sempre James. La stella del Panathinaikos non ha ancora deciso il proprio futuro e le offerte non gli mancano (il Maccabi si sarebbe già fatto avanti in maniera importante). L'alternativa porterebbe il nome di Heurtel, francese del Barcellona. Milano, comunque, ha tutto il tempo per fare la scelta giusta. Il roster per la prossima stagione, di fatto, è già quasi ultimato. Individuare il playmaker titolare è l'operazione più delicata, quindi quella da fare con più calma. Sostituire Goudelock non è una formalità. Intanto, da domani, via alla campagna abbonamenti per la stagione 2018-19 Follow the Reds.