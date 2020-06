Nuova impennata dei contagi in calo decessi e terapie intensive

Nuova impennata dei contagi in Lombardia, seppur certificati da un maggor numero di tamponi (ieri ne sono stati fatti 13.376, contro i 9305 di mercoledì): i nuovi positivi In Lombardia nelle ultime 24 ore sono 252, dopo due giorni con numeri sotto quota cento.

Sono in leggero calo i decessi: ieri hanno perso la vita per Covid 25 persone, mentre il giorno prima erano stati 32. I ricoveri in ospedale sono 2488, 77 in meno rispetto a mercoledì. Continua il trend in calo delle terapie intensive, anche se con numeri risicati: un caso in meno ieri, con il totale dei pazienti che scende a 97. Il totale dei guariti è di 57.218 (+744 ieri, mentre il giorno prima erano stati 507).

Il numero dei nuovi contagiati raddoppia in provincia di Milano: 71 nuovi casi in 24 ore, contro i 27 del giorno prima. Milano città registra 34 nuovi casi, contro i 10 del giorno prima. E i casi totali sono saliti così a 10.018.

