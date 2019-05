Nuova Cordusio, apre anche Uniqlo

Paola Pastorini

Finalmente c'è la data, il conto alla rovescia per Uniqlo a Milano può cominciare. Il 13 settembre sbarca in piazza Cordusio il brand giapponese che fa impazzire in tutto il mondo i millennials ma anche mamme e papà per i suoi capi. Pratici, essenziali, modaioli, dove la qualità si sposa a un prezzo davvero ragionato e democratico.

L'annuncio è stato dato ieri in una conferenza stampa cui hanno partecipati i massimi vertici dell'azienda e i responsabili di Europa e Milano. Il negozio è un tassello in più nella riqualificazione e nel Il nuovo negozio di moda uomo, donna e bambino sarà di 1500 metri quadrati e si snoderà su tre piani.

Il 13 settembre, una data che arriva pochi giorni prima delle sfilate femminili di moda, al taglio del nastro, sono in serbo momenti speciali e personaggi ospiti tra il mondo dell'arte e della creatività locali, per cui ancora c'è il massimo riserbo. E sono previsti ambassador italiani (quello globale è Roger Federer). «Vogliamo che Milano e Uniqlo dialoghino», spiega Alessandro Poggi, marketing manager Italia. «La nostra filosofia è rispettare la nuova città che si ospita, celebrarla e dialogare con lei». Uniqlo, fondato nel 1984, fa parte della holding giapponese Fast Retailing, e conta duemila negozi in 22 Paesi.

Si definisce così sempre più il volto della piazza che da sede di banche, uffici e Poste, sta diventanto sempre più nuovo polo dello shopping e del tempo libero. Dopo l'apertura di Starbucks un anno fa, nell'ex Palazzo centrale delle Poste, è seguito ad aprile il taglio del nastro dello store di Yamamay, che sopita anche il Panino Giusto. E l'annuncio venti giorni fa della riqualificazione entro il 2021 dell'ex palazzo del Credito Italiano a opera di Fosun. il palazzo sarà battezzato The Medelan (dal nome dell'insediamento celtico originale del VI secolo a.c.), ospitando non solo uffici ma anche negozi e un ristorante sul rooftop.

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

