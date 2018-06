Nuoto, Magnini rischia 8 anni di stop per doping

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Filippo Magnini ancora nella bufera. La Procura nazionale antidoping ha chiesto 8 anni di squalifica per l'ex nuotatore. Le accuse sono di favoreggiamento, consumo e somministrazione di sostanze nell'ambito del caso Porcellini, dietologo e mentore del due volte campione del mondo nei 100 stile libero.Per l'ex compagno di Nazionale Michele Santucci invece sono stati chiesti 4 anni. In realtà Magnini era indagato dall'antidoping per una doppia violazione del codice Wada: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti e favoreggiamento, poi il terzo capo d'imputazione, quello di somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata, è arrivato dopo il nuovo interrogatorio avuto l'11 aprile scorso con il nuovo procuratore capo Pierfilippo Laviani. A settembre partirà il processo. Magnini risponde: «È un'ingiustizia, l'indagine è vergognosa e perché la conclusione, che la Procura antidoping ha fatto propria su fatti che ho circostanziatamente smentito e rismentito, è l'essenza dell'ingiustizia più evidente».(D.Pet.)