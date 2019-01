Nunnally: «Olimpia, tutto è possibile e in Eurolega non sento la pressione»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - «Tutto è possibile», parole di Big Game James. Presentazione ufficiale per James Nunnally, ultimo innesto in casa Olimpia. Per lui, contratto biennale e maglia numero 21 sulle spalle. Chiamato per aiutare Milano a conquistare un posto nei playoff di Eurolega, l'ex Avellino e Fenerbahce si è detto pronto per la missione: «Non sento la pressione, l'ho avuta in passato. Sono qui per aiutare, venendo da situazioni vincenti. Non è mai un singolo giocatore ma un gruppo ad ottenere risultati importanti. Sono qui per aiutare la squadra a vincere qualche partita e per dare il massimo».Big Game James ha accantonato il sogno Nba (tagliato dagli Houston Rockets dell'ex coach milanese D'Antoni) e ha preferito tornare in Europa, scegliendo l'Olimpia: «Volevo giocare. In America mi sono allenato tanto, ma non è stato premiato il mio lavoro. A questo punto della mia carriera, io voglio giocare. Perché ho accettato la proposta di Milano? Ho sentito che avevano bisogno di me e potevo essere un pezzo importante del puzzle. Essendo già stato in ambienti vincenti, ho capito che questa poteva essere la situazione ideale per essere importante».Dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche («Sono in grande forma»), Nunnally ha parlato della sua nuova squadra: «Una squadra di grande talento. Tutti vogliono competere al massimo livello possibile. Se troviamo la giusta chimica, tutto può succedere».Quel «tutto può succedere» che ripete, convinto, anche quando gli viene chiesto quante possibilità ha l'AX di conquistare la post season in Eurolega. Big Game James è pronto. L'esordio è fissato per domani sera sul campo del Gran Canaria, in quell'Eurolega dove vuole essere protagonista assoluto, insieme all'Olimpia, la sua nuova casa.riproduzione riservata ®