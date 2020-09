Nudi intensi, poetici, astratti, artistici, disturbanti Perché «gli essei umani vengono al mondo nudi, quindi il corpo rappresenta la versione originaria delle persone. Fotografando i nudi si coglie l'esistenza più reale e autentica». Parole di Ren Hang, fotografo cinese morto suicida 3 anni fa a 29 anni e finalmente a Milano. La Fondazione Sozzani presenta la retrospettiva Ren Hang, photography, oltre ottanta scatti, video, libri e riviste. Sensualità e vulnerabilità, contraddizioni, desideri e paure delle giovani generazioni in Cina sono tradotte in immagini. Ren Hang nasce nel 1987 a Changchun, in Manciuria, e comincia a fotografare da autodidatta. Scatta con piccole macchine compatte da 35mm, economiche. Le sue opere sono state considerate forma di ribellione alle convenzioni del regime. Intanto, soffre di una depressione feroce che racconta nel suo blog, My depression e che lo porta al suicidio.

Corso Como 10; inaugurazione sabato ore 15-20. Poi fino al 29 novembre tutti i giorni 11-20. (P.Pas.)

