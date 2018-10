Nubifragi e vento, è allarme

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela CornaNubifragi e vento, scatta l'allarme. Dopo la pioggia battente di ieri mattina e l'attenuazione nel pomeriggio, oggi una nuova perturbazione si abbatte su Milano. La Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per il rischio idraulico: si temono pioggia torrenziale, disagi alla circolazione e lo straripamento di Lambro e Seveso. C'è preoccupazione anche per le raffiche di vento che potrebbero, com'è accaduto giorni fa, far crollare rami e tronchi di alberi fragili. Ieri, a far tremare è stato il Lambro, perché il livello dell'acqua nel primo pomeriggio è salito e nel parco è stato al limite, tanto da fuoriuscire creando profonde pozzanghere, per poi rientrare. «La situazione del Seveso è stata invece sotto controllo grazie al lavoro ingente fatto dallo scolmatore che dimostra che il Piano Seveso può funzionare», ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Marco Granelli, precisando tuttavia che i «due fiumi restano sorvegliati speciali». Palazzo Marino per affrontare eventuali criticità ha attivato il Coc (Centro operativo comunale) di via Drago con gli uomini della Protezione Civile pronti a intervenire. Allertati anche i vigili e le squadre di servizio idrico della Metropolitana milanese.L'assessore Granelli allerta i milanesi per il vento: «Non lasciate le macchine parcheggiate sotto alberi ad alto fusto e a rimuovere da davanzali i vasi e gli oggetti che potrebbero essere portati via dal vento». Attenzione anche per il livello del Seveso con raccomandazioni ai residenti di zona Niguarda: «Meglio non lasciare le auto in sosta nelle zone più a rischio e procedere per proteggere cantine e garage con le paratie». Il fiume infatti potrebbe esondare nella fasce acuta della perturbazione.Gli occhi sono rivolti alle previsioni meteo, che dovrebbe concedere una tregua domani, per poi peggiorare ancora mercoledì.riproduzione riservata ®