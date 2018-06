Nozze combinate, chieste 9 condanne

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Condanne che vanno dai 10 mesi fino ai sei anni e mezzo di reclusione sono state chieste ieri alla Corte d'Assise dal pm Francesco De Tommasi nei confronti di 10 imputati finiti sotto processo per la vicenda con al centro una banda che offriva i propri servizi ai migranti, tra cui matrimoni simulati, contratti di lavoro fittizi e appartamenti dell'Aler, con un tariffario che variava dai 1500 ai diecimila euro.Il pm, in quattro ore di requisitoria, ha ricostruito le indagini dei finanzieri del Comando provinciale. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla permanenza di irregolari in Italia, all'occupazione abusiva di case popolari e altri reati minori come la sostituzione di persona. De Tommasi ha spiegato che gli imputati avevano «una visione chiara di quel che dovevano fare», specificando che erano bene organizzati, ciascuno con un ruolo preciso nell'associazione che avrebbe prodotto documenti falsi e che «aveva disponibilità di contatti» tra i pubblici ufficiali per i permessi di soggiorno.