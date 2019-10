Ragazzi e le ragazze che oggi hanno la tessera Atm under 14 riceveranno entro primavera la nuova tessera elettronica a casa. A chi oggi viaggia sulla M5 con tessera Under 14, il personale Atm già dai prossimi giorni darà informazioni sulla card e l'uso. Chi fa una nuova richiesta già ora riceverà invece la tessera elettronica provvisoria già utilizzabile; poi arriverà la definitiva «Under 14». Dopo la riforma del sistema tariffario di luglio, fino a 14 anni è possibile viaggiare gratis sui mezzi anche solo con un documento d'identità. In aggiunta, e facoltativamente, il genitore può richiedere sul sito di Atm due tipi di tessere: la prima, valida fino agli 11 anni, dovrà essere stampata direttamente a cura dei richiedenti. La seconda, da ieri elettronica, valida per le ragazze e i ragazzi dagli 11 anni fino ai 14 sarà spedita a casa senza nessun costo.

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 05:01

