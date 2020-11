Nove tonnellate di cibo avariato per i ristoranti etnici

Salvatore Garzillo

Nove tonnellate di cereali, riso, mais, spezie, patate, legumi, ortaggi ed altri prodotti alimentari. Erano conservati a Cologno Monzese in uno stabile in sacchi del tutto fuori norma, tra solventi tossici e scarsa igiene, e anche infestati di vermi e insetti. Il cibo è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Como a Cologno Monzese. Erano tutti destinati ai ristoranti latini di Milano e hinterland, ai quali arrivava imbustato con l'etichetta Origine Perù. In realtà la provenienza era ben diversa e difficilmente tracciabile, con tutte le conseguenze del caso.

Il cibo era conservato «in violazione non solo della normativa di settore in materia di igiene alimentare (nei locali si evidenziavano scarse condizioni igienico sanitarie e nei luoghi di manipolazione si riscontrava la presenza di solventi tossici) - si legge nella nota dei militari - ma anche delle più recenti disposizioni riguardanti il fenomeno Covid-19 (gli operai erano privi di dispositivi di protezione e di sanificazione), presentava all'interno molteplici agenti contaminati (vermi ed insetti)». Le Fiamme Gialle hanno contestato la frode in commercio, il cattivo stato di conservazione, la sottrazione al pagamento delle accise sulle bevande alcoliche e l'inosservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.



Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA