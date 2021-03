Nove giorni con il cinema di 3 continenti

Per questa edizione è stato scelto Lo slogan è MiWorld From A to Zebra, per sintetizza la vocazione di ricerca di una rassegna che dalla sua nascita, nel 1991, porta a Milano e in Italia la scena artistica e culturale di Africa, Asia e America Latina. Sarà tutta online - dal 20 al 28 marzo - la 30ª edizione del Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina (Fescaaal). Tra i circa 600 film ricevuti quest'anno ne sono stati selezionati 50 che rappresentano «il meglio delle ultime produzioni da e su Africa, Asia e America Latina». In programma online nove giorni di proiezioni, incontri con gli autori, eventi speciali e multidisciplinari ispirati alle culture dei tre continenti.

Tutti i film in programma saranno visibili con la sottoscrizione di un abbonamento, i dibattiti e gli eventi saranno ad accesso libero su Zoom e in streaming sui canali social del Fescaaal. Dal 15 al 28 marzo, inoltre, su Mymovies si terrà il secondo MiWorld Young Film Festival, il primo festival di cinema e intercultura per le scuole secondarie di I e II grado dedicatoai tre continenti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

