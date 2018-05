Nove fotografi raccontano i Musei Vaticani

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bill Armstrong, Peter Bialobrzeski, Antonio Biasiucci, Alain Fleischer, Francesco Jodice, Mimmo Jodice, Rinko Kawauchi, Martin Parr e Massimo Siragusa. Nove fotografi di grande fama per raccontare l'unicità dei Musei Vaticani, con immagini che formeranno una collezione permamente dell'istituzione (6 milioni di visitatori all'anno).A illustrare il progetto di sperimentazione c'è la mostra In piena luce che si apre oggi (fino al 1° luglio) a Palazzo Reale, promossa da comune e Musei Vaticani. Ogni fotografo ha operato in momenti diversi e su aspetti diversi. Chi ha scelto le sale, chi le opere, chi i visitatori, l'architettura del museo, i depositi. «È un reportage che apre le porte dei Musei Vaticani, mostrandoli nella loro complessità», ha spiegato Barbara Jatta direttrice dei Musei. «Un'operazione audace che testimonia la vitalità di un luogo unico e non privo di contraddizioni».La mostra anticipa La Milano Photo Week, la festa della foto d'autore con un palinsesto diffuso di eventi che si terrà dal 4 al 10 giugno e che avrà come cuore pulsante proprio Palazzo Reale. (P.Pas.)riproduzione riservata ®