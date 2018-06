Nove anni alla jihadista di Inzago

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è convertita all'Islam, è partita da Inzago per la Siria per combattere per l'Isis e ha convinto tutta la famiglia a seguirla. La corte d'Assise d'Appello ieri ha condannato a nove anni Maria Giulia Sergio, alias Fatima, confermando così la pena inflitta in primo grado alla prima foreign fighter italiana. Confermate le pene anche per gli altri imputati, tra cui 10 anni al marito di Fatima, l'albanese Aldo Kobuzi.I giudici, presieduti da Maria Grazia Bernini, hanno accolto le richieste del sostituto pg Nunzia Ciaravolo che ha definito Fatima una «fanatica convinta». Per l'accusa, la ragazza, di cui da mesi si sono perse le tracce, ha avuto un ruolo fondamentale nel convincere padre e madre, entrambi deceduti nel frattempo, e la sorella Marianna (condannata a 5 anni e 4 mesi in appello con rito abbreviato) a partire per i territori del Califfato. Immutate anche le condanne a 9 anni per la maestra indottrinatrice di Fatima, Haik Bushra, cittadina canadese che si troverebbe in Arabia Saudita, a 8 anni per Donika Coku e Seriola Kobuzi, madre e sorella di Aldo Kobuzi, anche loro fuggite in Siria.(A.Cal.)riproduzione riservata ®