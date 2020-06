Nove anni all'ergastolano che accoltellò l'anziano

Giammarco Oberto

È stato condannato a nove anni e 4 mesi Antonio Cianci, l'ergastolano pluriomicida che lo scorso 9 novembre è tornato a colpire, approfittando di un permesso premio che il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso: ha tentato di uccidere a coltellate un anziano incrociato per caso nei corridoi dell'ospedale San Raffale. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dal gup Angela Minerva, a seguito dell'inchiesta del pm Nicola Rossato.

Il permesso premio, la fuga e il nuovo tentato omicidio avevano choccato l'opinione pubblica, lo scorso novembre. Perché Antonio Cianci, 61 anni, 40 dei quali trascorsi in cella, stava scontando l'ergastolo nel carcere di Bollate per la strage di cui fu protagonista il 9 ottobre del 1979: a un posto di blocco a Melzo aveva assassinato a colpi di pistola tre carabinieri. E non era la prima volta che uccideva: nel 1974, a soli 15 anni, aveva sparato a uno studente di 29 anni che arrotondava come metronotte.

In entrambi i casi, Cianci non aveva movente. Così come non l'aveva la sera del 9 novembre scorso, quando si aggirava nei corridoi del San Raffaele travestito da infermiere, fon guanti, mascherina chirurgica e un apparecchio per la pressione sotto braccio. Al distributore delle bibite, in un punto che sapeva essere non coperto dalle telecamere, ha avvicinato un pensionato di 79 anni. Gli ha intimato di dargli i soldi che aveva in tasca, 9 euro e 37 centesimi. E poi, «adirato per la cifra esigua» (come ha scritto il gip nell'ordinanza di convalida del fermo), gli ha sferrato un solo fendete alla gola, con un taglierino. Tutto perché Cianci - sempre secondo il gip - «ha bisogno di cimentarsi» nei crimini e di «ostentare la sua dominanza criminale». L'anziano è stato salvato in extremis, Cianci è stato catturato dalla polizia.

Secondo i giudici il piano di Cianci era stato organizzato «con freddezza». Quel permesso premio di 12 ore, ottenuto sulla base di una relazione positiva del carcere di Bollate, l'ergastolano avrebbe dovuto trascorrerlo a casa della sorella a Cernusco sul Naviglio. Invece era scomparso dai radar, fino a ricomparire all'ospedale San Raffaele.

