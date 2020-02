Novate, operaio precipita da sei metri: è in coma

Un operaio di 45 anni è precipitato all'interno di uno dei magazzini dell'azienda tessile Testori Spa, riportando un grave trauma cranico e toracico.

L'incidente è avvenuto attorno alle 8.20 di ieri nell'impianto di Novate Milanese. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori sarebbe precipitato da un'altezza di oltre sei metri mentre lavorava sul tetto della struttura. L'impatto è stato terribile, l'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda in condizioni giudicate gravissime e, al momento, non è stata ancora diffusa una prognosi. La ditta che produce materiale tessile a livello industriale si trova in largo Testori dove ieri gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità che per ora non sono in grado di attribuire.

Meno di un mese fa in un altro incidente sul lavoro a Milano, il capocantiere Raffaele Ielpo ha perso la vita nel cantiere della M4 in piazza Tirana.

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

