Notti di rissa e di coltelli, due feriti

Fine settimana di risse e di litigi a Milano, con feriti e fughe.

Venerdì notte una rissa si è verificata in piazzale Loreto. Alcuni giovani, forse tre o quattro, hanno aggredito con calci e pugni un egiziano di 31 anni e poi sono scappati. Un italiano di 51 anni, che era intervenuto per sedare la lite, a sua volta è stato colpito con un pugno. Sia l'egiziano che l'italiano sono stati portati in ospedale per lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sabato sera, invece, in piazza Insubria un marocchino di 37 anni, irregolare e con precedenti, dopo una lite in strada è stato colpito con una coltellata all'avambraccio da un connazionale (foto). Sull'episodio indagano i carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

Il post Covid ha portato spesso a litigi in mezzo alla strada e anche sui mezzi pubblici. Il più grave il 7 giugno quando per una lite scoppiata nel pomeriggoo sul filobus 90/91 un marocchino di 29 anni era stato accoltellato L'uomo era stato soccorso all'angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi e le sue condizioni erano subito parse disperate. Era morto appena arrivato in ospedale.

