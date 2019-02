Notte di sangue, parte il processo

Erano stati i protagonisti della notte di sangue dello scorso aprile, con rapine, accoltellamenti e un omicidio. Ora per la coppia - Abdenachemi Amass e Saad Otmani, marocchini di 28 e 30 anni - si è aperto il processo. Il 26 april, nell'arco di una notte folle, avevano ferito due uomini a Cinisello Balsamo durante una rapina, rapinato due ragazze straniere accoltellandone una per portarle via il cellulare e poi ucciso poco dopo, nei pressi della Stazione Centrale, Samsul Haque, un cameriere bengalese di 22 anni.

Il processo col rito abbreviato si è aperto davanti al gup Alessandra Del Corvo, ma è stato subito rinviato al prossimo 26 febbraio, perché il difensore di Amass ha rinunciato al mandato e dunque è stato necessario nominare un avvocato d'ufficio, che ha chiesto un rinvio per preparare la difesa. Otmani, invece, è rappresentato dal legale Alessandro Corsano.

I due marocchini sono accusati in concorso di un episodio di rapina e lesioni ai danni di un peruviano a Cinisello Balsamo e poi ancora di rapina e tentato omicidio nei confronti di un italiano, di rapina e lesioni nei confronti di una ragazza americana e di un'inglese e poi, infine, dell'omicidio del giovane bengalese. Agli atti erano state acquisite anche le immagini di telecamere di sorveglianza. Nei filmati si vede Haque che assiste all'ultima rapina e, resosi conto del pericolo, torna indietro correndo. I due marocchini scappano nella stessa direzione e in via Settembrini si accorgono del bengalese. Uno di loro indica al complice l'altro lato della strada e là uccidono il cameriere con un colpo di coltello o cacciavite (arma mai ritrovata) al petto. I giovani vennero poi arrestati dai carabinieri quel mattino stesso vicino alla Stazione Centrale.

