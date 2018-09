Notte di sangue nel locale per scambisti: preso l'autore

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato arrestato l'uomo che la notte del 12 aprile scorso ha accoltellato tre persone in un club per scambisti in via Ripamonti durante una lite nata per il rifiuto di un rapporto di gruppo.Antonio Ferrante, 37enne con precedenti, è stato bloccato lunedì pomeriggio dalla squadra mobile mentre si trovava a lavoro in un cantiere di Abbiategrasso. L'accusa è di tentato omicidio dei tre clienti. Le telecamere interne e le testimonianze hanno consentito di ricostruire che quella sera Ferrante era con un amico col quale ha approcciato all'interno del privé un 51enne e un 53enne in compagnia di altrettante donne. Questi ultimi si sono rifiutati di avere un rapporto con Ferrante, il quale è stato allontanato dal locale. Poco dopo è rientrato con l'amico (estraneo all'aggressione) per recuperare le giacche e in quel momento ha affrontato di nuovo i rivali. Una volta all'esterno li ha feriti con un coltello a serramanico che aveva con sé. Un addetto alla cucina, un bengalese di 38 anni, ha tentato di sedare la lite ma è stato a sua volta colpito. I tre hanno riportato prognosi dai 20 ai 45 giorni.(S.Gar.)riproduzione riservata ®