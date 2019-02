Fine pena mai: il pm Lucia Minutella ha chiesto due condanne all'ergastolo per Abdenachemi Amass, 28 anni, e Saad Otmani, 30, i due marocchini che il 26 aprile dello scorso anno in una lunga notte di violenze che hanno choccato la città . Prima hanno ferito due uomini a Cinisello Balsamo durante una rapina, rapinato due ragazze straniere accoltellandone una per portarle via il cellulare e infine ucciso poco nei pressi della Stazione Centrale un cameriere bengalese di 22 anni che ha avuto la sfortuna di incrociarli, Samsul Haque.

I due marocchini sono accusati in concorso di un episodio di rapina e lesioni ai danni di un peruviano a Cinisello Balsamo e poi ancora di rapina e tentato omicidio nei confronti di un italiano, di rapina e lesioni nei confronti di una ragazza americana e di un'inglese e infine, dell'omicidio del cameriere.

Agli atti dell'inchiesta ci sono i filmati delle telecamere in cui si vede Haque che assiste all'ultima rapina e si dà alla fuga, subito inseguito dai marocchini, che lo raggiungono e lo uccidono con un colpo di coltello o di cacciavite.

