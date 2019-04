Notte di roghi, a fuoco 11 auto

Notte di fiamme nell'hinterland milanese: 11 mezzi tra auto e furgoncini sono andati a fuoco in quattro episodi diversi e scollegati tra loro, secondo le prime indagini dei carabinieri.

Il primo intervento dei pompieri è avvenuto alle 22 di mercoledì a Settimo Milanese, nel parcheggio scoperto di un'autorimessa tra via Meucci e via Edison, dove tre auto e un Ducato sono stati avvolti dalle fiamme. I carabinieri della Compagnia di Corsico sospettano si tratti di un rogo doloso. Gli stessi militari sono intervenuti poi in via Garibaldi, dove quattro auto parcheggiate in strada sono rimaste carbonizzate in un incendio. Un altro intervento ad Abbiategrasso, dove le fiamme hanno avvolto un suv risultato rubato qualche ora prima a Milano. L'ultimo rogo alle 4,15 in via Feraboli al Gratosoglio, dove un'Alfa Romeo Mito è andata a fuoco: le fiamme che si sono propagate fino a coinvolgere una Peugeot 208, parcheggiata vicina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA