Notte di folla e follia: bombe carta e 15 feriti

Un'esplosione di gioia, ma anche di follia e di eccessi, domenica sera, per vittoria della Nazionale di calcio.

Fra assembramenti senza mascherine, disordini con incidenti in Duomo, tifosi scatenati in Darsena che si sono buttati nello specchio d'acqua e hanno preso d'assalto i tram, bloccandoli e salendo sul tetto. Nonostante il Comune abbia deciso «per prudenza» di non installare i maxischermi, è pesante il bilancio dei festeggiamenti per gli azzurri campioni d'Europa: sono quindici i feriti soccorsi in Duomo dall'Areu, poco dopo la mezzanotte, di cui tre gravi, tra i 20 e i 22 anni. Uno è stato trasportato in codice rosso al Policlinico per una grave ferita all'addome, perforato dall'esplosione di una bomba carta. Un altro, in codice giallo al Niguarda, ha perso tre dita di una mano per lo scoppio di un petardo. E un terzo si è rimediato uno squarcio al torace con il gancio di una transenna. Verso l'una di notte, poi, in zona Sempione, un 30enne è stato colpito a un occhio, forse da un razzo. Il delirio subito dopo l'ultimo calcio di rigore che ha decretato la vittoria dell'Italia: le strade si sono riempite, tanto in centro quanto in periferia, si sono accesi i bengala, sventolando centinaia di bandiere. Un tripudio di abbracci collettivi e quasi zero mascherine. Sono proprio gli assembramenti senza precauzioni, come se il Covid non esistesse più, a far preoccupare per la salita dei contagi, proprio ora che la contagiosa variante Delta è dominante in Lombardia. «Vedremo gli effetti fra 10 giorni», avverte l'infettivologo primario del Sacco, Massimo Galli. «Auguriamoci che ci vada il meglio possibile, contando sul fatto che a festeggiare in piazza sono stati soprattutto i giovani che, in genere, hanno meno rischi di malattia grave».

A dire il vero, già senza la folle festa azzurra, i dati sono in risalita con un tasso di positività che è arrivato all'1% (contro lo 0,6 dei giorni scorsi). Ieri, a fronte di (soli) 8.701 tamponi i contagiati sono stati 95, di cui 23 a Milano. Diminuiscono i ricoverati nelle rianimazioni (- 1), ma aumentano negli altri reparti (+ 4). Infine, un decesso.

