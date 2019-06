Note barocche e classiche, musica da intenditori. Oggi Giuseppina Torre, pianista e compositrice siciliana presenta il discoLife Book alla libreria Rizzoli (ore 18.30, Galleria Vittorio Emanuele). Sono 10 le composizioni del nuovo album con musiche firmate ed eseguite dall'artista, che raccontano le suggestioni, i pensieri e il vissuto dell'artista negli ultimi anni, come un vero e proprio racconto di vita in musica.

Domani tocca a Ottavio Dantone aprire la raffinata rassegna di musica antica Milano Arte Musica che accompagna i milanesi nei concerti dentro chiese e palazzi per tutta l'estate. Dantone sarà alla chiesa di Santa Maria della Passione alla guida dell'Accademia Bizantina e insieme percorreranno alcune pagine di musica barocca che vanno dai concerti di Vivaldi e ai concerti grossi di Haendel (il 25 giugno, S. Maria della Passione, via Conservatorio, ore 20.30, 15 euro). (P.Pas.)

riproduzione riservata ®

Lunedì 24 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA