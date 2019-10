Nonni e nipoti in festa tra clown e giocolieri

Simona Romanò

Domenica Palazzo Pirelli ospiterà per il quarto anno consecutivo la Festa dei Nonni con un programma che comprende diversi momenti di animazione e intrattenimento dedicati alle famiglie.

Per l'occasione, il grattacielo sede del Consiglio regionale della Lombardia sarà aperto al pubblico. Palazzo Pirelli diventerà teatro e palcoscenico di spettacoli, musica e divertimento passando dalle acrobazie ai clown, dal trucco alle risate. Sono invitati tutti, sia grandi che piccini, sia nipoti sia nonni, senza dimenticare mamme e papà. Ci sono i Clown spaventati e panettieri della coppia Meroni Zamboni e Rapa Rules Show con Marco Raparoli. E poi i cani salvavita dell'unità cinofila di salvataggio Gianni De Dato. Fino alla classica foto ricordo al piano 31, il Belvedere. «Abbiamo promosso la Festa dei Nonni guidati da sentimenti di gratitudine nei confronti di persone insostituibili fondamentali nella nostra società», ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi presentando l'iniziativa.

Il 6 ottobre. Via Fabio Filzi, 22. Ore 9-18. Info consiglio.regione.lombardia.it

Venerdì 4 Ottobre 2019

