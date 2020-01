«Nonna, mi dai 10 euro?». Poi il raptus omicida

Vittoria Golinelli

«Le ho detto: Ciao nonna, mi presti 10 o 15 euro?. Lei non mi ha risposto ed io a quel punto ho perso il controllo e l'ho spinta, ho preso i soldi e sono andato in discoteca al Just Cavalli spendendo i soldi con delle ragazze».

È un passaggio della confessione di Dobrev Damyan Borisov, il 22enne di origini bulgare che ha ucciso la 92enne Carla Quattri Bossi nell'agriturismo al Gratosoglio. Ma ha negato di averla colpita più volte, come ritiene la procura, con un vasetto di marmellata. Dopo l'omicidio, il ragazzo - che lavorava nella cascina dell'anziana nell'ambito di un progetto del Comune per aiutare i giovani stranieri in difficoltà - ha intascato 200 euro, alcuni gioielli e un blocchetto di biglietti Atm. E poi è andato a ballare.

I particolari emergono dall'ordinanza con cui il gip Alessandra Cecchelli ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 22enne a cui l'anziana da tempo «aveva offerto sincera e generosa ospitalità». In cambio, invece, la 92enne è stata uccisa «brutalmente» dal ragazzo, che l'ha legata, imbavagliata e ha anche cercato di occultare il cadavere in cantina e di cancellare le tracce di sangue sugli abiti e sulle scarpe.

Damyan, che da circa un anno e mezzo lavorava nella cascina dei Bossi, era considerato dai figli della titolare e dagli altri colleghi un prepotente e un arrogante. Su di lui anche il sospetto che spesso rubasse. «Mia figlia - ha messo a verbale il figlio della vittima - mi riferì al telefono che era sparita dalla mia abitazione la cassetta di metallo dove conservavamo l'incasso dell'intera settimana che ammontava a circa 1000 euro, più una ventina di biglietti dell'Atm».

«Sono dispiaciuto per quello che è successo, non volevo fare quello che ho fatto, sono pentito e chiedo perdono a Dio», ha detto il ragazzo che ha detto di aver spinto accidentalmente la sua datrice di lavoro. Alla sua versione a cui, però, il giudice non crede.

Venerdì 10 Gennaio 2020

