«Nonna ho il Covid, mi servono soldi»

«Ciao nonna, sì sono io. Senti ho il Covid e sto molto male, servono tanti soldi per pagare le cure, almeno 10mila euro o qualche gioiello. Per favore aiutami!». Con queste parole un truffatore e la sua complice 49enne hanno cercato di raggirare una donna di 86 anni. Ma la nonna, dopo un primo momento di viva preoccupazione per la salute del nipote, ha ritrovato la lucidità e ha avvertito la polizia. Agli agenti ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate in questa ultima settimana e d'accordo con gli investigatori della questura ha finto di accettare le condizioni dei truffatori. La coppia prima ha chiesto i soldi, poi un orologio di grande valore. Al telefono aveva parlato anche una donna che si è finta la fidanzata del nipote e che ha condotto quasi tutta la recita spingendo proprio sul lato emotivo.

L'incontro è stato fissato ma poco prima proprio la donna ha avvertito la pensionata che al suo posto sarebbe andata la dottoressa Bianchi, a cui avrebbe dovuto consegnare l'orologio. La truffatrice era convinta che l'anziana sarebbe cascata nel tranello e invece si è vista spuntare dal nulla i poliziotti in borghese che l'hanno ammanettata. Ora sono in corso ulteriori indagini per trovare i complici della 49enne.

