Nonna adottiva ammazzata in cascina: 18 anni al nipote

Giulia Salemi

Condannato a 18 anni di carcere, di fronte ad una richiesta di ergastolo, Dobrev Damian Borisov, 23enne di origini bulgare a processo per l'omicidio della 92enne Carla Quattri Bossi, anziana che venne trovata morta, colpita molte volte alla testa con un barattolo di marmellata, il 5 gennaio del 2020 in una cascina-agriturismo al Gratosoglio. Il figlio della vittima aveva preso in affido Borisov da minorenne e il ragazzo faceva dei lavori di manutenzione nella cascina in cambio di vitto e alloggio.

La Corte d'Assise accogliendo alcune delle richieste del difensore, l'avvocato Angelo Morreale, ha escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili. Da qui i 18 anni di carcere con tre anni di libertà vigilata, come misura di sicurezza, a pena espiata. «L'ergastolo non sarebbe una pena rieducativa, non è un sicario di una cosca mafiosa, questo ragazzo è stato abbandonato da tutti, non abbandonatelo anche voi», aveva detto al termine dell'arringa l'avvocato rivolto ai giudici.

La difesa ha anche parlato della «trascuratezza da parte dei servizi sociali» di fronte a relazioni che già negli anni scorsi mettevano in luce la «incapacità» del ragazzo nel «controllare gli impulsi e la sua aggressività».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

