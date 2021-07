Non solo un quartiere a emissioni zero ma addirittura carbon negative, ovvero che elimina CO2 dall'ecosistema: è il futuro dell'ex Macello, cittadella annonaria del 1914 che occupa 15 ettari tra viale Molise e via Lombroso, dismessa nel 2006. A fine lavori - 500 milioni di investimenti, l'obiettivo Olimpiadi del 2026 - il nuovo quartiere green si chiamerà Aria.

Il progetto ha vinto la seconda edizione di Reinventing Cities, il bando internazionale che individua siti urbani da rigenerare in chiave green, realizzato dal Comune con la rete di città ambientaliste C40. Ci sarà un'area a vocazione culturale e scientifica con il nuovo campus dello Ied (l'Istituto europeo di design, che occuperà due padiglioni gemelli più un nuovo edificio), un nuovo studentato con 600 posti, aree verdi, laboratori aperti alla città e 1200 appartamenti a prezzi calmierati: 800 in affitto a meno di 500 euro al mese, altri 400 in vendita sotto i 2500 euro al metro quadrato. Numeri che lo rendono il più grande progetto di social housing d'Italia. Completano il piano tetti verdi, costruzioni in legno ed ecocemento, impianti fotovoltaici, un parco con giochi, un cinema all'aperto e un orto sociale. Negli spazi degli ex recinti del Macello si svilupperanno circa 45mila metri quadri di spazi pubblici, con un sistema di piazze,la principale a cavallo di via Lombroso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

