Non solo semplici spettatori, ma spetta-attori per raccontare tutti insieme Il Gatto con gli Stivali. I bambini sono i veri protagonisti della popolare fiaba nella kermesse La Casa delle Storie. Travestiti e truccati di tutto punto diventano, come per incanto, i personaggi della favola, guidati da attori professionisti: bastano un nasino e dei baffi per trasformarsi nel gattone armato di fioretto; un bel costume verde per essere un albero del bosco. Le musiche in sottofondo e le luci teatrali creano poi la giusta atmosfera per dar vita a uno spettacolo unico, che non è solo un gioco, ma anche un momento per emozionarsi e mettersi alla prova insieme ai genitori. Nel Gatto con gli Stivali i bimbi sono catapultati in un mondo magico, abitato da gattini, orchi terrificanti, belle principesse. E sono chiamati a sfidarsi in una gara di miagolii, mentre mamma e papà si divertono a vestire i panni dei cortigiani del re. Un'occasione per trascorrere un pomeriggio fuori dal comune, insieme ai genitori, tutti coinvolti in un'insolita avventura teatrale.

Il 22 febbraio. Foyer del Teatro Manzoni, ore 15.30 (ingresso 30 minuti prima). Da 5.50 a 15 euro. Consigliata la prenotazione 02 7636901, teatromanzoni.it. (S.Rom.)

