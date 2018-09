Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo Piazza Vecchia a Bergamo Alta. L'ottava edizione dei Maestri del paesaggio, kermesse dedicata all'architettura di paesaggio (fino al 23 settembre) coinvolge diversi luoghi simbolo della città, alta e bassa, trasformati in angoli e piazze verdi e in spazi di socializzazione immersi nella natura e nelle piante. Occhi puntati sull'allestimento all'insegna del colore dei fiori secondo l'idea del maestro olandese Piet Outdolf, il papà del plant design, conosciuto per i suoi giardini selvatici. Lo spirito di Piazza Vecchia verde verrà dunque ripetuto nei borghi storici e nel centro città con delle Plant zon: nuova veste, dunque, per Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina, Borgo San Leonardo, Borgo via Tasso e Borgo Pignolo, per Porta Nuova-Best Western-Cappello d'Oro, Largo Rezzara e Piazza Vittorio Veneto.