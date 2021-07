Non solo Nandez: Marotta in pressing anche su Dumfries

Alessio Agnelli

Non solo Nandez, per il dopo Hakimi prosegue la caccia a Dumfries. In attesa di trovare il giusto gioco di incastri con il Cagliari per il jolly uruguaiano, in casa Inter continua il monitoraggio degli uomini mercato nerazzurri per uno specialista di fascia destra, dotato di fisico, corsa e spiccata propensione all'assist (e a un discreto contributo in termini di gol), proprio come il grande ex marocchino.

E il nome in pole è sempre quello di Denzel Dumfries, il preferito di Marotta e Ausilio e di Simone Inzaghi, che stravede per il classe '96 olandese, 189 cm per 80 kg, 2 reti in 4 gare con gli Oranje agli Europei e il profilo più simile ad Hakimi. Al vaglio anche Bellerin e Hateboer, Zappacosta e Stryger Larsen.

Ma l'unico a mettere d'accordo tutti, in viale Liberazione e alla Pinetina, è il laterale destro del Psv Eindhoven, sul mercato e in attesa dell'offerta giusta, come confermato da Roger Schmidt, tecnico degli olandesi. «La cessione di Dumfries? Questione di giorni o settimane, non so esattamente. Posso dirvi che c'è interesse, questo sì. Con tanto di trattative in corso».

E riconducibili a Everton e Inter, i due club più attivi sul capitano del Psv. Costanti, infatti, i contatti dei nerazzurri con Mino Raiola, agente di Dumfries, più orientato verso la serie A che la Premier. Il problema rimane la formula dell'eventuale operazione col club olandese: a titolo definitivo, sulla base di 20-25 milioni di euro con i bonus, per quelli di Eindhoven, in prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto per l'Inter. E, per ora, grosso impedimento a procedere, ma a lungo andare

Intanto, a indicare la via a Inzaghi e ai suoi, è un altro nazionale Oranje: «Vogliamo riconfermarci e vincere di nuovo lo scudetto- ha chiosato De Vrij a Dazn-. L'obiettivo è continuare a crescere e migliorare. E credo che ci siano ancora tanti margini in tal senso. Inzaghi? Crea un'atmosfera molto bella, con lui saranno tutti a disposizione del gruppo. Calhanoglu? Fortissimo, piede importante, bel tiro e bel cross».

