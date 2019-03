Non solo musica: SanNolo, il festival (semiserio) della canzone italiana organizzato a Nolo (North of Loreto) sulla falsariga di Sanremo, si ampia con novità per tutti i gusti. Questa terza edizione, legata al progetto Milano Plastic Free, si preannuncia da record. Le tre sere della gara, al Cinema Beltrade dal 27 al 29 marzo, sono arricchite da altri eventi, per rinnovare la voglia di stare insieme nel quartiere, com'è nell'intento degli organizzatori.

Il via domani con il party Radio Killed Festivals all'Arizona 2000, per poi passare alla Sera-Tina a teatro lunedì 25 all'Hug con Matteo B. Bianchi, Matteo Bordone e Alessandra Fajella; il tutto inframmezzato da showcase di artisti a sorpresa, per finire con il galà allo Zelig il 30 marzo. E se i ticket per l'esibizione di 20 cantanti, selezionati tra 104, sono introvabili, non disperare: SanNolo, condotto da Rovyna Riot e Lorenzo Campagnari sarà anche live su Youtube o su schermi in locali della zona. Al Beltrade risuoneranno note vintage, indie e anche trap, sino alla finale che vedrà cantare persino il sindaco Giuseppe Sala sullo stesso palco calcato prima da Arisa, Victoria Cabello, Francesco Mandelli. Info festival.sannolo@gmail.com.

