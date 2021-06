Non solo Hakimi: c'è pure il tesoro chiamato Lautaro

Alessio Agnelli

Inter, l'imperativo di Zhang Jr: «ridurre i costi e aumentare i ricavi dal mercato» e, con Hakimi, a rischio anche El Toro. Un big sacrificato sicuramente sull'altare delle plusvalenze (almeno 70-80 milioni da mettere in cassa) e del bilancio in rosso (-115 milioni, allo scorso 31 marzo) entro fine mese.

Forse due, se, oltre ad Hakimi (20 milioni di differenza col Psg: 60 e 80), il club di viale Liberazione dovesse mettere dal mese prossimo in lista partenti pure Lautaro Martinez, il secondo più richiesto e nel mirino dell'Atletico Madrid di Simeone per 90 milioni di euro, prezzo base. Molto dipenderà dalle proposte effettive delle società interessate, ma, nelle prossime settimane, l'Inter potrebbe perdere due pedine fondamentali dell'ultimo scudetto: la prima «per contenere le perdite», la seconda per consentire a Marotta & Ausilio più margini in tema di campagna-acquisti, altrimenti low cost e autofinanziata solo con esuberi e prestiti di rientro.

E tutto, ovviamente, in stretta sinergia con Simone Inzaghi, «un allenatore giovane ed esperto allo stesso tempo, in grado di competere in Italia e in Europa, con un grande potenziale e che si è subito allineato con il club - ha chiosato Steven Zhang ai microfoni di Sky Sport -. Come società dobbiamo sempre guardare al progetto a lungo termine e, in questo senso, recuperare dalle ripercussioni della pandemia. Parliamo di milioni e milioni persi a causa della chiusura degli stadi e di attività commerciali, che abbiamo dovuto interrompere. Per questa sessione l'obiettivo è ridurre i costi, ottenendo importanti ricavi dal mercato».

Quindi, fuori Hakimi e Lautaro per cause di forza maggiore. E per mantenere alti anche i target di mercato. Con due uscite di peso, l'Inter potrebbe, infatti, riprovarci per Muriel e De Paul, obiettivi mai tramontati, aggiungendoci i due Emerson (Palmieri e Royal) e un portiere di riserva (sicuramente Cordaz, in arrivo da Crotone, da capire se come secondo o terzo).

«Dobbiamo fare in modo che i nostri conti siano sani - ha concluso Zhang Jr -. Gli ultimi due anni con Conte speciali, è un vincente. È finita per una visione differente sul lungo periodo».

