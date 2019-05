Non solo Di Francesco: spunta l'ex Van Bommel

MILANO - Rino Gattuso ha zero possibilità di restare sulla panchina del Milan. Dopo Leonardo anche Maldini e poi Gazidis si sono convinti della necessità di cambiare. Ma dire oggi chi sarà il suo sostituto è impossibile. Tutto passa dal campionato, da come finirà la stagione. Se il Diavolo riuscirà a raggiungere la zona Champions arriverà un allenatore di prima fascia.

Al contrario, senza Grande Europa, difficilmente si potrà pensare di poter vedere seduto sulla panchina rossonera uno come Antonio Conte (nome condivisovo da tutta la dirigenza), Pochettino (piace a Gazidis) e Sarri (spinto da Leo e Maldini). Senza quarto posto il Milan dovrà pensare a una soluzione diversa, confermare i primi contatti con Eusebio Di Francesco (adatto anche per la rosa attuale rossonera), approffondire con Marco Giampaolo (il piano B rispetto a Sarri). Difficile che si possa arrivare a Gian Piero Gasperini (l'Atalanta non lo vuole far partire). Attenzione a un altro ex: Mark Van Bommel che accetterebbe subito la possibilità di allenare una squadra come il Milan. Al Psv la sua esperienza si può dire esaurita con soddisfazione...(L.Ucc.)

