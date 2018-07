Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non solo basket. Danilo Gallinari, stella dei LA Clippers, franchigia Nba, è anche un grande tifoso milanista. Si è soffermato su diversi temi caldi di calcio, a partire proprio dal Diavolo.Buongiorno Danilo, innanzitutto come sta fisicamente?«Direi che sto bene. C'era da sistemare la mano ed è sistemata. Ora sono pronto per la stagione. Mi auguro che quest'anno vada tutto per il verso giusto dal punto di vista fisico anche perché, prima dell'ultima travagliata stagione, non avevo avuto particolari problemi».Problemi ne ha, invece, il suo Milan.«Sono momenti un po' difficili. Vediamo che cosa accadrà ora con il fondo Elliott. Curioso di vedere con che squadra ci presenteremo a inizio stagione».Intanto la Juventus ha portato in Italia CR7...«Credo che sia l'unica squadra nostrana che, negli ultimi anni, sta difendendo l'onore dell'Italia in Europa. Quando sono arrivati in finale, ho sempre fatto il tifo per loro. Sarebbe bello vedere un'italiana vincere in Europa, come accadeva un po' di anni fa con il mio Milan. In Italia dominano da sette anni e credo che il colpo CR7 sia stato importantissimo per tutti. Complimenti alla società bianconera: portare qui uno come Cristiano Ronaldo non era affatto facile».CR7 in Italia sta come LeBron James ai LA Lakers?«Dieri che il paragone calza a pennello. Eh, purtroppo pure LeBron si è spostato a Ovest. Lo incontrerò parecchie volte, saranno dei bei derby tra noi dei Clippers e lui a guidare i Lakers. La città di Los Angeles credo che sia perfetta per lui».E della nuova Olimpia che idea si è fatto?«Credo che sia fortissima. Bisogna fare bene in Europa, sicuramente meglio di quello che si è fatto nelle ultime due stagioni in Eurolega. Non è facile ma credo che l'Olimpia abbia, quest'anno, una squadra davvero ottima e possa fare molto bene».riproduzione riservata ®