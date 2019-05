Non solo aule e palestre. Anche i cortili delle scuole sono un bene da curare. Ieri sono stati inaugurati i giardini del nido comunale di via Crivelli 21, in zona Porta Romana. «Uno spazio tutto nuovo realizzato grazie alle famiglie che lo hanno fortemente voluto perché la possibilità di giocare all'aperto per i bimbi è fondamentale. E grazie alla collaborazione del Gruppo Banca Bpm», ha commentato l'assessore all'Educazione Laura Galimberti.

Bpm ha provveduto alla sistemazione del prato, alla realizzazione di quadrotti antitrauma e della recinzione in legno, fino alla posa di giochi come il trenino e le macchinine. In via Crivelli è stata efficace la cooperazione tra pubblico e privato, ma Palazzo Marino si è già impegnato con il proprio bilancio, mettendo sul tavolo oltre tre milioni per riqualificare oltre 20 cortili scolastici nei nove Municipi. Si parte dalla elementare di piazzale Bacone dove gli operai sono già al lavoro creare un campo da basket, una pista di atletica, un'area teatrino e una scacchiera ludica. Tutto intorno un pavimento in resina e gomma. Entro 12 mesi saranno rimessi a nuovo i giardinetti di nove plessi, tra cui le elementari di via Palermo, di via Passerini, di via Sant'Abbondio. Ogni cantiere rimarrà aperto circa 2 mesi.(S.Rom.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

