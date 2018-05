«Non siamo bestiame trasportato»

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Siamo stanchi, non vogliamo viaggiare così». È lo sfogo di Melissa Gagliardone del Comitato pendolari linea S6, ieri sul treno andato in panne. «C'è gente che si è sentita male e che è andata nel panico senza aria condizionata, senza aprire le porte e con i finestrini bloccati», ha quindi spiegato.«Non siamo del bestiame trasportato», ha rincarato Ornella Moscatelli che ogni giorno subisce i disagi «con ritardi e soppressioni delle corse intollerabili». A infuriare i membri del Comitato sono state le giustificazioni di Trenord: «Assurdo. Che l'azienda dichiari che l'aria condizionata fosse funzionante rimane da dimostrare - attaccano sulla propria pagina Fb - ma il malessere testimoniato da più persone è un fatto evidente ed inconfutabile. Siamo indignati che Trenord non includa la benché minima scusa per il grave disagio, ma assuma i toni dello scarica barile puntando il dito contro il comportamento dei viaggiatori che hanno forzato le porte e sono scesi sui binari per poter respirare, ostacolando i soccorsi». E ancora: «Siamo alla follia. La causa è Trenord e la colpa è dei pendolari». (S.Rom.)riproduzione riservata ®