Non si placa la rabbia del mondo del commercio. Fermi nel condannare le violenze di lunedì sera, uniti nel contestare le decisioni del Governo sulle chiusure decise dal Dpcm. Ieri è toccato ai lavoratori della Fiva, che rappresenta gli ambulanti e i lavoratori delle fiere che hanno protestato sotto la sede della Regione. Hanno chiesto un incontro con il presidente Attilio Fontana, dal momento che il settore conta circa 40mila imprese. I lavoratori hanno esposto striscioni come Il tempo è scaduto, ora abbiamo bisogno di aiuto. E hanno urlato più volte «Vergogna, vergogna» suonando fischietti e trombette quando non si è presentato Fontana ma alcuni consiglieri. Giacomo Errico, presidente Fiva, ha annunciato per i prossimi giorni «nuove forme di lotta».

Intanto oggi alle 1130 in Duomo #siamoaterra, nuova protesta con flashmob e tutti i coperti per terra organizzato da Epam, associazione dei pubblici esercizi (Confcommercio Milano).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 05:01

