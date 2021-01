Non riusciva ad accettare la fine del loro matrimonio e così, a partire dall'estate, ha iniziato a perseguitare sua moglie con minacce, molestie, pressioni psicologiche e pedinamenti. Una violenza continua, uno stillicidio che aveva l'insano obiettivo di convincerla a ritornare con lui. Nei giorni scorsi il 40enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Pero per stalking al termine di un'indagine iniziata a settembre, quando la moglie ha trovato il coraggio di denunciare il suo incubo quotidiano. I militari hanno scoperto che il 40enne le aveva reso la vita impossibile. Oltre ai messaggi insistenti a lei e ai suoi amici, oltre agli approcci fisici, l'uomo era arrivato persino a seguirla in una località in Calabria durante le vacanze estive e lì l'aveva minacciata di morte. Il tribunale ha emesso un'ordinanza per i domiciliari.(S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 05:01

