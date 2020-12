«Non mi fido del mio amico Prandelli»

Timothy Ormezzano

Juventus-Fiorentina è stata spesso una storia di ex. Da Sarti a Roberto Baggio, passando per Di Livio, Torricelli, Felipe Melo e compagnia calciante. Questa sera (ore 20.45) allo Stadium gli ex viola in bianconero sono Cuadrado, Bernardeschi e soprattutto Chiesa, al primo incrocio con il suo recentissimo passato. Dopo aver giocato soltanto 8 minuti sabato a Parma, il numero 22 della Juve tornerà tra i titolari, in una formazione che ritroverà dal primo minuto anche l'altro ex Cuadrado.

I tifosi gigliati sperano che Federico (Chiesa) non faccia come l'altro Federico (Bernardeschi), che al primo scontro con la maglia dei cari nemici bianconeri, nel febbraio 2018, segnò alla Fiorentina il più classico dei gol dell'ex. Fino a qualche anno fa il veleno della polemica era nelle dichiarazioni di Della Valle e John Elkann e prima ancora nelle parole al vetriolo del fiorentino Zeffirelli. Ora il testimone è stato rilevato dal presidente viola Commisso, protagonista di un incandescente botta e risposta con il vicepresidente bianconero Nedved dopo il 3-0 dell'ultimo incrocio allo Stadium.

Sono al miele invece le parole di Pirlo per il suo conterraneo bresciano Prandelli: «Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lui in Nazionale. La sua Fiorentina meriterebbe qualche punto in più in classifica. Dovremo stare attenti soprattutto a Vlahovic e Ribery». Ancora fuori uso Arthur, a centrocampo ci saranno McKennie, Bentancur e Ramsey (oppure Rabiot), mentre davanti verrà confermato il tandem Ronaldo-Morata, con il recuperato Dybala in panchina.

Pirlo chiede la medesima rabbia agonistica vista a Parma: «Servono lo stesso spirito e la stessa voglia di imporci. Con quella mentalità è più facile avere il pallino del gioco». La Juve non può sbagliare. C'è da tenere il passo delle milanesi e chiudere al meglio il 2020.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 05:01

