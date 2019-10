«Non ho investito nessuno. Tifo pure Inter»

«Guidavo la Renault Kajdar ma non ho investito Belardinelli, non sono nemmeno un tifoso del Napoli, anzi mi piace l'Inter e mi sono anche tesserato nella tifoseria nerazzurra».

Ha respinto le accuse Fabio Manduca, l'ultrà napoletano di 39 anni arrestato venerdì con l'accusa di omicidio volontario per aver investito con il suo suv Daniele Dede Belardinelli nel corso degli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara prima di Inter-Napoli. Belardinelli morì al San Carlo per le ferite riportate. Manduca nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip Guido Salvini ha ricostruito l'accaduto. Ha raccontato che con la sua vettura è solo «andato dietro alla volante della polizia», che seguiva una parte della carovana degli ultras partenopei avviati verso San Siro. Il convoglio azzurro, però, è stato bloccato dai rivali interisti armati di mazze, bastoni e coltelli ritrovandosi nei tafferugli. Inizialmente il tifoso napoletano, assistito da un legale d'ufficio perché i suoi avvocati di fiducia non erano presenti, ha detto che intendeva avvalersi della facoltà di non rispondere e poi, invece, ha cercato di discolparsi. Ha solo confermato che era alla guida della Kadjar, ma allo stesso tempo ha sostenuto di non essere «un vero ultrá» ma non del Napoli perché al contrario gli «piace l'Inter, perché - ha spiegato - ho preso anche la tessera il 21 dicembre», cioè cinque giorni prima della guerriglia. Tanto che Manduca ha sottolineato di essere andato a vedere il match Barcellona-Inter in Spagna. Secondo l'accusa, invece, Manduca avrebbe superato un'Audi A3 accelerando verso gli ultrà interisti, avrebbe puntato Belardinelli e l'avrebbe travolto, fermandosi solo più avanti per controllare le condizioni dell'auto (come documentato nelle immagini). (V.Gol.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

