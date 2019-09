Non fermò il killer, condanna annullata

Dovrà tornare di nuovo a giudizio davanti alla Corte d'appello di Brescia Roberto Piazza, la guardia giurata, in servizio nel tribunale di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello, con la sua Beretta calibro 9, ha ucciso l'ex socio di affari Giorgio Erba, l'avvocato Lorenzo Claris Appiani e il giudice Fernando Ciampi.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la condanna a 3 anni di reclusione per il vigilante, ritenuto colpevole di non aver notato l'arma nella borsa dell'immobiliarista killer nei monitor collegati ai metal detector del Palazzo di Giustizia.

Giardiello, che per la strage in Tribunale è stato condannato all'ergastolo, aveva raccontato di essere arrivato intorno alle 8,45 e di aver superato i controlli senza essere fermato. Nella sua 24ore, però, ci sarebbe stata la pistola, che il vigilante non aveva visto nei monitori collegati ai metal detector installati per controllare borse, giacche del pubblico che accede al Tribunale. Giardiello in un secondo momento ha ritrattato, spiegando di aver invece introdotto l'arma a Palazzo di Giustizia diverso tempo prima. Una versione che poi non ha più confermato. Piazza in primo grado era stato assolto, mentre la Corte d'appello lo aveva condannato a 3 anni e al pagamento di una provvisionale di oltre 1 milione di euro. E adesso la Cassazione ha annullato chiedendo di rifare un nuovo processo.(V.Gol.)

riproduzione riservata ®

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA